Nuevos ejemplos

¿Qué harías si un amigo pensara que estás actuando como una superestrella?

EMMA: Creo que me avergonzaría. No sabría qué hacer conmigo misma. Eso es algo que he intentado evitar toda mi vida, manteniendo los pies sobre la tierra.

Si alguien que me conoce bien dijera, "esa es una faceta tuya que nunca antes había visto y no me gusta", no sé cómo actuaría porque me aterraría, pues no me gustan las personas que cambian. Veo cómo la gente cambia luego de obtener logros, ni siquiera grandes logros sino cuando creen que lograron algo, y actúan diferente. Esas personas no me gustan. Si alguien cambia por ese motivo, es alguien que no quiero tener cerca.