Elegir la música correcta para energizar tu carrera

Si alguna vez te olvidaste de llevar los audífonos a una carrera larga, podríamos apostar que nunca más volviste a cometer ese error, ¿cierto? Mientras escuchabas el pum, pum, pum de tus pies, probablemente te diste cuenta de que la música puede ayudarte a sentir más energía, correr más rápido, por más kilómetros y a crear una sensación de entrenamiento positiva.



Estas ventajas no solo se perciben, sino que existe una ciencia real que las respalda. En primer lugar, según un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience, se demostró que escuchar música aumenta los niveles de dopamina en el cerebro, un químico que dispara el buen humor; parece lógico que presionar el botón de play en el momento correcto te ayude a motivarte para salir a correr en esos días en que no tienes muchas ganas de hacerlo. Otra investigación muestra que la música puede reducir el estrés.



De acuerdo con otra investigación, más allá de las buenas vibras, escuchar música durante una carrera también puede fortalecer las señales del cerebro que indican a tus músculos que deben entrar en acción. Además, puede ayudar a proteger al cerebro de los efectos de la fatiga que menguan el rendimiento, dice Marcelo Bigliassi, PhD, profesor asistente de la cátedra de psicofisiología de la Universidad Internacional de Florida.



Todo esto podría explicar por qué en un estudio del Journal of Sports Sciences los corredores disfrutaron más el entrenamiento de intervalos cuando las canciones los motivaban en los momentos de sprints. También podría ser el motivo por el cual otra investigación descubrió que improvisar una lista de reproducción acelerada puede persuadirte para correr durante mucho más tiempo, lo que, dicho sea de paso, habrá reducido el estrés para cuando termines la sesión.



"Si tienes una oportunidad de hacer que el trabajo duro se sienta más fácil, ¿por qué no usarla?, dice Chris Bennett (también conocido como Coach Bennett), director sénior de Global Running en Nike. "Incorporar la música es una forma de hacer que algo desafiante sea menos aburrido y, por lo tanto, un poco menos duro y más disfrutable".



Consejo: te contamos cómo crear tu mejor lista de reproducción para el running para energizar tus esfuerzos.