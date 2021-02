Cosmic Unity: Detrás del diseño

Detrás del diseño: Cosmic Unity

No se trata de perfección, sino de progreso. En el básquetbol, cualquier cosa que un jugador pueda hacer por mejorar, incluso si es de forma gradual, marca la diferencia. El Cosmic Unity va un paso más allá en la idea de un futuro con cero residuos. Está diseñado con al menos un 25% de materiales reciclados por peso. No parece mucho, pero nuestros diseñadores están comprometidos con la creación de diseños con materiales sustentables que mejoren un poco más cada año. Lee la historia de cómo darle una nueva vida a nuestros desechos puede acercarnos un poquito más a la iniciativa Move to Zero, que representa el camino de Nike hacia la neutralidad en las emisiones de carbono y la eliminación de residuos.