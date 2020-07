¿Debería correr hoy? Te decimos cómo saberlo

Un cambio sencillo

Si no sabes si salir a correr o no, pregúntate: ¿cómo me hará sentir esta carrera?



Ese es el consejo de Shalane Flanagan, la cuatro veces atleta olímpica y entrenadora del Bowerman Track Club. Ella advierte: "Si correr es demasiado estresante, si algo te duele o no vas a tener un mejor día por hacerlo, la respuesta es que hoy no es un buen día para correr"



Flanagan, quien recientemente se recuperó de dos cirugías de rodilla, dice que se ha estado haciendo esta pregunta con frecuencia. "Tengo que leer las señales y tener una conversación honesta conmigo misma".



La honestidad también significa saber si no quieres correr porque te estás mentalizando a no hacerlo, dice Bennett. Si ese es el caso, él recomienda convencerte de que saldrás solo por cinco minutos. Siempre puedes parar o solo caminar. Pero quizás descubras que comenzar fue la parte más difícil, y que los 30 minutos que te activaste eran exactamente lo que necesitabas.



Y si eres más un corredor tipo A, del que no se da ni un descanso, escucha este mensaje del Dr. Brett Kirby, un científico de alto rendimiento humano que ha trabajado con algunos de los mejores corredores del mundo en el Laboratorio de Investigación Deportiva de Nike.



"Lo que quieres es construir una relación gentil con el running, no una agresiva como de 'Voy a correr como desquiciado cientos de kilómetros hasta quedar tan exhausto que mañana no pueda ni levantarme'", dice Kirby. "Eso es solo ser intensos, y no creo que hayamos visto muchos casos de éxito con ese tipo de actitud".