Ponte en primer lugar mediante el cuidado de ti mismo

"La mejor metáfora en este caso es cuando hay una emergencia en un avión y nos indican que nos pongamos primero nuestra propia máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás", afirma Angela Duckworth, profesora de la Universidad de Pensilvania y autora de Grit: El poder de la pasión y la perseverancia. "Antes de poder estar disponible para los demás, debes haberte ocupado de ti mismo con ejercicio, descanso, yoga o lo que sea que te recargue". Tal vez parezca obvio, pero, para fortalecer el ánimo (la energía que nos ayuda a superar obstáculos en los entrenamientos y en la vida), conviene enfrentar los desafíos totalmente recargados.



La excusa más habitual con la que uno justifica que no tiene tiempo para cuidarse a sí mismo es que se está demasiado ocupado. Sin embargo, eso no es lo que piensa la estrella del fútbol Julie Ertz, campeona olímpica del equipo de los Estados Unidos que participó en el campeonato mundial. Julie se despierta muy temprano cada mañana para tener tiempo para sus cuidados personales antes de hacer sus agotadoras prácticas. "Me gusta levantarme temprano y me encanta porque me tomo un café, voy a correr y, luego, me pongo a leer. Es mi tiempo en la mañana", afirma. "Me gusta tener mi propio espacio para estar en un buen estado mental. Creo que pasar tiempo sola me ayuda a tener una actitud positiva, examinar en dónde estoy y dónde necesito estar".



Si crees que el horario de una futbolista profesional no es lo suficientemente exigente, además de sus tranquilas mañanas, Ertz dedica otros momentos para cuidarse más a sí misma, lo que incluye nadar, practicar yoga suave, acostarse lo suficientemente temprano como para dormir nueve horas, meditar y hacerse masajes periódicamente. "Los mensajes son verdaderamente relajantes, no solo para mis músculos, sino, en gran medida, para mi mente", afirma Ertz. Todo ese tiempo que dedica a cuidarse a sí misma es igualmente importante para el tiempo que Ertz pasa en el campo de práctica, ya que le permite alcanzar su mejor rendimiento.



La principal conclusión que se deriva de la rutina de Ertz en el campo es que cuidarse a uno mismo es en realidad un acto desinteresado, en vez de egoísta. Te desafiamos a tratar de incorporar más tiempo para hacer lo que te recarga y, luego, observar si tus entrenamientos, tu trabajo y tus relaciones se sienten mejor porque dedicaste tiempo a ponerte primero tu propia máscara de oxígeno. Asimismo, considera este microcambio para reservar fácilmente más momentos de autocuidado en medio de las ocupaciones diarias.



Conviértelo en un hábito: trata de vincular un pequeño momento de autocuidado a algo que hagas todos los días, como inhalar y exhalar profundamente cada vez que te detengas en un semáforo o concentrarte en tus objetivos del día mientras desayunas, en vez de consultar los medios sociales. Cada vez que dediques un momento a recargarte, recuerda felicitarte, ya que estás haciendo lo mejor para todos en tu vida.