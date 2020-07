Fortalece tu corazón y corre toda tu vida

¿Listo para la reprogramación?

La buena noticia es que puedes desarrollar un corazón más fuerte a partir de ahora, incluso si el tuyo ya se ha reajustado en función de cómo te has movido o no. Con un entrenamiento regular de resistencia de cuatro a seis semanas; es decir, 150 minutos a la semana, según las recomendaciones del American College of Sports Medicine, puedes comenzar a ver cambios cardiovasculares, como correr o subir escalones más fácilmente, gracias a ese ventrículo izquierdo en expansión. El Dr. Barry Franklin, director de cardiología preventiva y rehabilitación cardíaca de Beaumont Health en Royal Oak, Michigan, afirma que todos esos kilómetros que registras también aumentan la cantidad de vasos sanguíneos pequeños y células que producen energía en el corazón, lo que permite que las arterias allí capturen más oxígeno.



Para ver la mejora en la acción, toma tu frecuencia cardíaca en reposo con tu dispositivo de registro de actividad. Una frecuencia cardíaca más baja en reposo, resultado del trabajo de resistencia, le da a tu corazón más tiempo para llenarse de sangre. No solo podrás esforzarte aún más durante los deportes aeróbicos y los entrenamientos, sino que también mejorará tu salud a largo plazo. Franklin asegura que cada reducción de 10 latidos por minuto (ppm) en la frecuencia cardíaca en reposo mejora tu condición física lo suficiente como para reducir el riesgo de enfermedad cardíaca y mortalidad por cualquier causa del 15 al 20 por ciento. Los atletas más saludables tienen una frecuencia cardíaca en reposo de alrededor de 40 a 65 latidos por minuto, indica Franklin; aunque la Asociación Americana del Corazón dice que cualquier frecuencia entre 60 y 100 es normal.



Por supuesto, el entrenamiento con pesas tiene, en definitiva, un papel importante en un régimen de entrenamiento completo. Franklin menciona que puede desarrollar la fuerza muscular y la resistencia, mejorar la sensibilidad a la insulina y aumentar la masa corporal magra y el metabolismo. "Pero si eso es todo lo que hacemos, podemos pagar un precio", agrega Lieberman. No necesitas convertirte en un corredor de maratón. Pero ¿quién quiere ser un chimpancé?