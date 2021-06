Cómo recuperarse tras una gran derrota

Así que, fui por ello, esperando que fuera un día malo para ella y uno bueno para mí. Resulta que no lo fue. Pero, jugar frente a esa multitud, contra una oponente de ese nivel, y perder fue un resultado mejor que vivir con el arrepentimiento de no ir por ello. ¿Y adivina que? Regresé y gané el campeonato nuevamente el año siguiente (la jugadora fenomenal se graduó).



La otra cosa que me ayudó a convertir esa pérdida en victoria fue simplemente honrar el momento, sentir el dolor y dejarlo ir. Mirar hacia atrás es para cuando te retiras, no para cuando te estás esforzando. Y yo y mis jugadoras, y los atletas en general, estamos esforzándonos. Somos cazadores, siempre en la búsqueda.



En Twitter uso mucho la etiqueta #inpursuit [en búsqueda]. Es mi mantra. Pero no significa que estoy buscando la próxima victoria. Significa que estoy buscando la siguiente oportunidad. Y he descubierto que mientras más duro trabajes, oportunidades más grandes se te presentan.



Veo una gran oportunidad ante ti: un año de reconstrucción. La supervivencia y la evolución se tratan de adaptación. Darwin lo dijo; me encanta y vivo de acuerdo a ello. No entro a un año de reconstrucción pensando, "Ay, esto va a ser horrible". Voy pensando, "¿Cómo me voy a adaptar?"