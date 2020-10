Khadija: ¿Por qué quisiste convertirte en árbitra?



JJ: Cuando me pidieron ser árbitra por primera vez, nunca en mi vida lo había pensando. Pero cuando vi las niñas pequeñas a las que estaba arbitrando, sus rostros, cuán sorprendidas estaban y cómo me valoraban como árbitra, eso hizo que siguiera arbitrando. Después, comencé a entrenar adultos y a hacer cosas mucho más desafiantes.



Khadija: ¿A quién te gusta entrenar más? ¿Los niños más grandes o nosotros?



JJ: Simplemente me gusta entrenar equipos de fútbol. Siento mayor satisfacción al entrenar a los más pequeños porque sé que una vez que los entrene, me van a apreciar más y les va a gustar el juego mucho más. Con respecto a los adultos, a ellos ya les gusta el fútbol y saben qué quieren hacer. Pero con ustedes, se trata simplemente de guiarlos en la dirección correcta para que se conecten con el fútbol y que se convierta en su sueño.