Cómo romper bloqueos mentales

02. Pérdida de confianza repentina



Cómo se siente: no hay forma de tener buen rendimiento aunque hayas practicado un millón de veces.



Por qué sucede: los mejores atletas y las personas más exitosas tienden a visualizar ciertos resultados cuando se esfuerzan y preparan para un momento importante, afirma Muradian. Sin embargo, esa práctica puede generar que piensen en exceso y traten de controlar cada detalle, agrega.



Cuando has practicado algo tantas veces que la habilidad es prácticamente automática, centrarte demasiado puede acabar haciendo más daño que bien. "Cuando te obsesionas con tratar de controlar el chasquido de tu muñeca en un tiro libre o el seguimiento de un lanzamiento, se interrumpen los mecanismos automatizados del cerebro y la acción misma puede parecer extraña e irrealizable", comenta Chertok.



Cómo enfrentarlo: en primer lugar, recuerda que tienes las habilidades para triunfar, aconseja Muradian. Para recobrar la confianza, piensa en un momento en el que superaste un desafío. Luego, dirige la atención hacia afuera en lugar de hacia la acción que estás tratando de controlar. "Céntrate de forma activa en los factores externos, como la diana, los oponentes o el balón, en lugar del proceso de pensamiento que puede paralizarte", afirma Chertok. Es tan simple como concentrarte en tu compañero de equipo en lugar de en los mecanismos de tu pase, o imaginar que estás conversando con alguien específico del público en lugar de tratar de recordar tus líneas palabra por palabra.





03. Síndrome del impostor



Cómo se siente: llegaste hasta allí, a las finales, a la última ronda de entrevistas o a la ceremonia de premiación (virtual) porque tienes suerte, no debido a tus habilidades o talentos.



Por qué sucede: algunas veces, el síndrome del impostor se reduce a una baja autoestima. "Con frecuencia sucede que alguien no confía en sus capacidades o siente que nada de lo que hace es suficientemente bueno", afirma Muradian. También puede suceder cuando te preocupas de más por tu imagen. "Podrías acabar poniendo más interés en no verte mal que en ganar", menciona Chertok, así que cuando ganas, sientes incomodidad.



Cómo enfrentarlo: cuando notes que los temores de sentirte un impostor se están apoderando de tu cerebro, lucha contra ellos. "Es importante silenciar los sentimientos negativos, pues son los verdaderos impostores", comenta Muradian. Una forma eficaz de bloquear lo malo es pensar en los mejores cumplidos que has recibido por tus habilidades o un rendimiento pasado, afirma. Ten fe en que las personas en quienes confías conocen tus habilidades.



Por encima de todo, recuerda que bloquearse es parte de ser humano. "En realidad, nadie sabe lo que hace", afirma Chertok. Cuando tenemos eso presente, "podemos avanzar y comprender nuestra experiencia como algo normal, y ser capaces de dar más atención a la tarea que tenemos entre manos".



