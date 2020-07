Cómo responder de forma más positiva

Inmediatamente después, los participantes recibieron instrucciones de reaccionar naturalmente al ver imágenes neutras y negativas, y al sentir temperaturas cálidas y muy altas. Luego se les dijo que reaccionaran ante las mismas situaciones con aceptación consciente. Cuando los participantes aceptaban una imagen negativa o un calor elevado, experimentaban menos emoción negativa y dolor físico que cuando reaccionaban de forma natural.



Una razón para esto, según el Dr. Kevin N. Ochsner, coautor del estudio, profesor y presidente del Departamento de Psicología de la Universidad de Columbia, es que la aceptación consciente cambia la forma en que interpretas lo que algo significa para ti. Otro nombre para esa interpretación es "evaluación", e impulsa todas tus emociones. "La aceptación consciente puede alterar tu evaluación al darte la sensación de que ya no estás dentro de una experiencia; como si solo observaras lo que sucede y no participaras realmente en ella", explica. Por ejemplo, supongamos que tu objetivo era completar 10 flexiones y tuviste que arrodillarte en la novena. Tu evaluación podría hacerte obsesionar con esa última y por lo tanto, hacerte sentir frustrado, o podría ayudarte a reconocer que llegaste más cerca que nunca antes y motivarte a esforzarte más la próxima vez.



“Las personas tienden a dejar que sus sentimientos se apilen unos sobre otros como una bola de nieve. Te sientes ansioso y asustado, luego te enojas porque estás ansioso y asustado, luego estás triste porque estás enojado, y así sucesivamente. Pero si puedes aceptar conscientemente la reacción inicial de cómo te sientes realmente, entonces fluirá a través de tí, no amplificará las cosas y tu respuesta emocional no será ni tan intensa ni tan duradera", aclara Ochsner. En otras palabras, te permite soltar, algo a tener en cuenta la próxima vez que las cosas no salgan como esperabas.