Tres consejos para mantener los nuevos hábitos según los expertos

3. Mira hacia adentro

Definición: aprovecha tu motivación interna profunda para lograr realizar la conducta deseada.



Por qué funciona: algunos días puedes sentir que ya no te interesa. Para ser sinceros, esa es la razón por la que los expertos no recomiendan depender solo de la motivación para impulsar tus hábitos, comenta Lee. Pero si quieres buscar motivación, la que viene de adentro (conocida como motivación intrínseca) será tu mejor opción, agrega Gardner.



Un gran componente de la motivación intrínseca, según Gardner, es el disfrute. Si seleccionas una conducta que disfrutas y te concentras en lo que disfrutas de ella, realizarla no se sentirá como una tarea ardua.



Desde luego, habrá hábitos que querrás desarrollar y que no te resultan muy placenteros. A algunas personas no les gusta calentar antes del entrenamiento, pero les encanta sufrir menos lesiones después de ejercitarse. Todos tenemos esos días en los que no queremos hacer las cosas que casi siempre disfrutamos. En esos casos, existe otro componente de la motivación intrínseca que puede ser de utilidad: la identidad.



"Una parte importante de realizar las conductas es cambiar la forma en que te percibes", asevera Lee. Entonces, si te percibes como un yogi, lo más probable es que quieras saludar al sol temprano en la mañana, incluso en un día nublado literal y metafóricamente.



Cómo hacerlo: una estrategia obvia es elegir un hábito que disfrutes. ¿No te gusta el sabor de la col pero quieres comer más verduras? Elige hojas que te gusten.



Si quieres usar la identidad como arma secreta, crea mentalmente una versión aspiracional de ti mismo, recomienda Lee. Si quieres ser menos estresado, tu nueva identidad es "una persona totalmente relajada y equilibrada". Ahora, cuando tomes decisiones de qué conductas vas a realizar, elige conscientemente las que se alineen con la persona relajada con la que te identificas. Algo como: "Soy el tipo de persona que medita por la noche" o "Tomo baños calientes los domingos".