Cómo incrementar el kilometraje de carreras de forma segura

Una forma personalizada de avanzar

Para descubrir cómo avanzar, Gabbett recomienda usar una pauta más individualizada que él emplea para sus atletas: la relación entre carga aguda y carga crónica. Es posible que no se pueda decir fácilmente, pero en la práctica, en realidad, es bastante simple. "Toma en cuenta cuánto corriste esta semana [lo agudo] en comparación con cuánto corriste durante las últimas cuatro semanas [lo crónico]", explica. (Si aún no has registrado cuatro semanas de running, mantente en lo que parece una distancia relativamente fácil de alcanzar durante el primer mes de running para tener una base de referencia. Luego, usa esta relación una y otra vez para seguir agregando carga)".



Es un ciclo que se retroalimenta”, explica Gabbett. Cada vez que agregues carga a tu entrenamiento semanal de distancia o velocidad, verifica cómo te sientes inmediatamente después ("Vencí a esas colinas") y dentro de las 48 horas ("Me duelen tanto las piernas"). Basándote en ambas, deberías tener suficiente información para decidir si aumentar o pasar más tiempo en recuperación, dice.



Por ejemplo, si has corrido 20 kilómetros por semana durante las últimas semanas y has recorrido 30 kilómetros esta semana, esa carga es 1,5 veces mayor. Si te costó más, deberías correr otra semana 30 kilómetros o incluso volver a 20. Pero si te sientes bien, puedes intentar aumentar el kilometraje en esa misma tasa la próxima semana. Incluso si te sientes increíble, podría ser mejor quedarte con el aumento de 1,5: la investigación muestra que una relación de carga de trabajo aguda y una carga crónica de 0,8 a 1,3 se asocia a un bajo riesgo de lesiones, pero ese riesgo de lesiones aumenta significativamente cuando la relación está por encima de 1,5.



Otra herramienta vital para ayudarte a seguir corriendo a buen ritmo es el entrenamiento de fuerza. Una investigación sugiere que centrar la rutina de resistencia específicamente en el trabajo de los glúteos y el torso podría ayudar a evitar algunas lesiones comunes por esfuerzo excesivo, ya que permite reforzar los huesos, tendones y músculos para manejar mejor todo el estrés, explica Mayer. Intenta correr día por medio y trabajar en la fuerza (y por supuesto, en la recuperación) entremedio.



Ser lento y constante puede no sonar muy interesante, pero ¿qué hay de convertirse en un corredor sano toda la vida? Eso suena bien.