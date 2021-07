Cómo evitar interrupciones en el sueño según los doctores

No es por asustarte, pero a largo plazo, la falta de sueño de cualquier tipo puede acarrear problemas de salud, como el aumento de peso y la resistencia a la insulina, afirma el Dr. Peters mientras cita una reseña publicada en la revista Nature and Science of Sleep. Si experimentas sueño interrumpido al menos tres noches por semana durante tres meses y esto interfiere con tu funcionamiento diario, consulta a un especialista del sueño para investigar los problemas subyacentes.



Si bien no todas las interrupciones del sueño se pueden prevenir, muchas sí. Estos son los culpables que debes tener en cuenta y cómo evitarlos.