Cómo enfrentar una carrera virtual

01. Cambia tu perspectiva.

La razón por la que la mayoría de la gente corre una carrera es para afirmar algo positivo acerca de ellos mismos, que es que pueden comenzar y terminar un desafío", dice Waite. Y confía en nosotos: una carrera virtual es el desafío definitivo.



¿Por qué? Waite dice que la tentación de abandonar una carrera puede ser más intenso o frecuente que nunca. Esto es parcialmente porque las carreras virtuales tienen flexibilidad integrada, pero principalmente porque el no tener un evento energizante al que aspirar puede hacerte sentir que todo el camino no importa tanto. Así que toma aún más coraje continuar afrontando los kilómetros. En vez de permitir que esa carga extra se interponga en tu camino, úsala para empoderarte. "Es un nivel extra de ímpetu decir, 'voy a correr medio maratón o un maratón y quizás lo haga solo", dice Bennett.



Si todavía te preguntas si vale la pena, Waite sugiere que escribas una lista de lo que te inspiró para competir en primer lugar. Recordarás que incluso sin fanáticos y tal vez sin medalla de finalista (algunas organizaciones de carreras te enviarán una por correo) estás persiguiendo un objetivo que estableciste para ti mismo, dice. No necesitas ni una sola persona u objeto para hacer eso.



02. Mide la distancia.

Solo porque te habías inscrito en, digamos, un maratón en el otoño no significa que tienes que hacer un maratón virtual en el otoño. Reconsidera todo dadas tus circunstancias, quizás ya estás lidiando con una carga completa de clases en línea o no has podido trabajar de la forma que acostumbrabas, y escoge una distancia que te emocione ahora. Quizás eso signifique correr una carrera de 1,4 kilómetros para que puedas probar tu velocidad o comprometerte con una distancia menos exigente físicamente, como unos 10K. Es más probable que te adhieras a tu entrenamiento y disfrutes el día de la carrera si escoges algo que realmente te apasione, ya que necesitarás esa pasión incluso más ahora para continuar moviéndote, dice Waite.



03. Adhiérete al plan.

Si estás creando tu propia carrera, no lo tomes como que puedes descontrolarte. "De lo contrario puedes salirte de ella", dice Waite. "Una hora de comienzo y ruta planeada que tomes seriamente son parte de lo que hará se sienta más 'real'", y pueden ayudarte a evitar los nervios extra el día de la competencia. Así que si decides que la "pistola" sonará a las 7:30 a. m. asegúrate de estar fuera calentando a las 7:15 a. m.



04. Visualiza las nuevas partes duras.

"Cuando remueves a los otros atletas y la multitud, puede ser todavía más fácil perder la concentración, sentirte mal por ti mismo o atormentarte", dice Bennett. Ahí es donde entra la visualización. Imagínate cruzando la línea de llegada, pero también anticípate a cómo manejarás cualquier dificultad que pueda aparecer. ¿Tendrás un mantra a la mano? ¿O imaginarás esa lista de tus razones por las que haces esto? Cuando te desafían mentalmente durante una carrera virtual, serás menos propenso a darte por vencido a pesar de que nadie mire.



05. Mantén tus rituales previos a la carrera.

"Si actúas como si fuera el día de la carrera, es increíble lo rápido que la mente y el cuerpo entran en esa experiencia", dice Waite. Acomoda tu calzado y conjunto (ponle tu nombre si quieres) y tómale una foto para los medios sociales. Come una cena saludable y ve a dormir temprano. Despiértate y come tus alimentos previos a la carrera. "Esas son las cosas que generan emoción y la ansiedad buena que obtienes antes de la carrera". Virtual tampoco tiene que significar totalmente solo, así que pon estaciones de animación para los amigos y familia en puntos donde anticipes que te será difícil.



06. ¡Celebra!

Beber algo después del Maratón de Londres o celebrar con una pizza de masa gruesa en Chicago es algo sencillo. Después de su carrera virtual Waite y sus colegas de entrenamiento salen a un parque local con sus perros y después disfrutan de una copa de vino. Waite dice: "Si podemos imaginarnos ese positivismo y celebración posterior, puede reafirmar por qué estamos haciendo un desafío y servirnos como recordatorio de que al final el esfuerzo valdrá la pena".