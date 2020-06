Cómo enfrentar los contratiempos del running

03. Trabaja en lo que puedes controlar

Solo porque no puedes correr la carrera que quieres no significa que no puedas mejorar tu rendimiento. Más bien, puedes centrarte en otro aspecto de running.



Si puedes correr (aunque sea por unos cuantos minutos), trabaja en la forma. Pon atención a lo que están haciendo tus hombros, brazos, caderas, rodillas y pies. ¿Tu mentón guía tu pecho? Si puedes hacerlo, es probable que tus pies vayan justo debajo de tu cadera. ¿Los hombros están relajados y bajos, con los brazos moviéndose atrás, en lugar de cruzándose por tu cuerpo? ¿Tus manos están relajadas y deslizándose al lado de tus caderas? Estas verificaciones de forma pueden ayudarte a identificar debilidades o desequilibrios en los que puedes trabajar fuera del camino, afirma Bennett.



Si no puedes salir a correr, practica la respiración abdominal profunda: te ayudará la próxima vez que corras. La respiración abdominal controlada y profunda te permite obtener más oxígeno para alimentar tus músculos. Inhala, llena tu abdomen hasta que se salga. Luego, relájate y exhala durante unos segundos. Repite esta rutina por unos minutos. Estas respiraciones profundas disminuirán tu frecuencia cardíaca y te calmarán cuando las cosas se pongan difíciles en las carreras o en la vida.



04. Celebra las pequeñas victorias

El running no se trata de los tiempos más rápidos o las distancias más largas. Establece pequeñas metas y recompénsate cuando las alcances.



Establecer nuevas métricas para el éxito pondrá los beneficios del running en perspectiva y hará que te guste todavía más.



05. Céntrate en el largo plazo

Aceptémoslo, algunas veces el plan de entrenamiento puede descarrilarse completamente. En lugar de afligirte por la decepción, mira el cambio de curso como una oportunidad de centrarte en el largo plazo y de abordar el entrenamiento desde otro ángulo. Cualquiera que sea tu nueva rutina, sé constante y, cuando puedas, avanza desde allí.



"La constancia es la clave, pero la constancia no significa siempre. De hecho, la constancia tiene que ver con la flexibilidad", afirma Bennett. "Si no puedes correr por 50 minutos, quizás puedas correr por 15 minutos. Si no puedes correr en absoluto, quizás puedas hacer algunos ejercicios, bailar, caminar o escribir en tu registro de carreras".



Este tipo de flexibilidad no solo mejorará tu condición física, sino que te mantendrá mentalmente comprometido con el deporte, agrega Bennett.



"No tienes que correr a diario para sentirte un corredor todos los días", menciona. "Aunque no estés corriendo, puedes obtener muchos de los beneficios que te ofrecen las carreras".