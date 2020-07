Crea la ruta de running perfecta

Mantente a salvo en la carretera

01. Planifica el futuro



Claro, podrías simplemente salir de casa, pero la planificación puede hacer que la carrera sea más segura y agradable. Esto no quiere decir que no puedas explorar nuevas rutas o vecindarios cuando quieras. De acuerdo con Woods, solo tienes que planificar tu recorrido con antelación, y al menos recordar dónde están las fuentes de agua y los baños públicos. No querrás estar a 8 kilómetros de casa con sed o ganas de ir al baño y tener que regresar. Si vas por tu cuenta, Woods recomienda compartir tu plan con un amigo y llevar efectivo y una tarjeta de crédito o débito por si acaso.



02. Vuelve a revisar el clima



No hablaríamos seguido de esto si no fuera porque el clima cambia constantemente. Incluso un ligero cambio de temperatura y el posible mal tiempo pueden afectar la ruta que elijas, cuánta agua deberías llevar y cómo deberías vestir. Además, puede ser peligroso no estar preparado para los grandes cambios.



Cuando el clima no es muy bueno, pero quieres salir a correr, ajusta tu ruta para aprovechar la situación. Por ejemplo, no corras en senderos si está lloviendo y no quieres atravesar charcos profundos, e intenta ir a una pista si la lluvia obstruye la visibilidad de la carretera.



03. Evita el tráfico y la contaminación



Ten en cuenta a dónde te lleva tu ruta. Si corres en la carretera, mantén tu distancia para que los autos tengan suficiente espacio. Evita correr durante horas pico, ya que esto te obliga a tratar de conseguir espacio en las calles y podría aumentar la cantidad de aire contaminado que inhalas.