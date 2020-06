Celebra tus victorias durante el proceso

Mantén la motivación al cambiar tu enfoque.

En cualquier nuevo desafío que asumas, naturalmente habrá algunos altibajos. Es importante celebrar las victorias en el camino para mantenerte positivo sobre tu proceso en general, ya que la positividad te motivará mucho más a seguir adelante que ser demasiado duro contigo mismo.

Por ejemplo, supongamos que te fijas la meta de comer algo verde en cada comida para aumentar tu consumo de vegetales. Generalmente lo haces, pero luego tienes un día en el que, por la razón que sea, las cosas no salen según lo planeado y no comes ninguna porción de verduras ese día. Hay dos formas de verlo:

Mucha gente de inmediato piensa "Bah, no logré mi meta. Fallé. Esto es demasiado dificil". Esto tiende a aumentar aún más la negatividad, lo que provoca los pensamientos del tipo "No soy lo suficientemente bueno. No puedo hacer esto", que los hacen rendirse.