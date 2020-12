¿Hay buenos tipos de comida reconfortante?

1. Conoce lo que significa sentirse bien.

La comodidad es más el estado de tu cuerpo después de comer, no mientras estás comiendo, dice Krista Scott-Dixon, doctora y directora de formación de Precision Nutrition. "Deberías sentir un estado de alerta duradero y tranquilo, en lugar de un entumecimiento temporal (o 'coma alimentario') o una sensación de estar nervioso", dice. La idea es sentirse como si estuvieras sentado en tu balcón con una taza de café un domingo por la mañana, no adormecido ni agitado.



Para encontrar alimentos realmente buenos, consulta tu cuerpo inmediatamente después de comer, una hora después (cuando el cuerpo ha comenzado a digerir), la mañana siguiente y hasta un par de días después, recomienda Scott-Dixon. La incómoda sensación de saciedad y distensión estomacal puede ser instantánea, pero hay otros avisos, como un aumento de la hinchazón, problemas gastrointestinales o fatiga, que pueden tardar de 12 a 24 horas en aparecer, explica. Son señales de que deberías eliminar esa "comida reconfortante".



2. Elige alimentos con diferentes benficios.

En lugar de elegir golosinas con un alto contenido de grasas saturadas o trans, con muchas calorías vacías o llenas de azúcar añadido, elige alimentos con un mejor perfil nutritivo. Por ejemplo, opta por el aguacate en lugar de la mantequilla para obtener un tipo de grasa más saludable y una cremosidad similar. O prueba un "queso" rico en antioxidantes elaborado con almendras y nueces de la India, dice Olenik. Y elige las frutas (como frutos del bosque y dátiles) en lugar de azúcar refinada siempre que sea posible. Los alimentos naturales y con gran cantidad de nutrientes (frutas, verduras, cereales integrales, etc.) no solo pueden ayudarte a sentirte bien físicamente, también pueden reconfortar tu mente, dice Olenik.



3. Cuida el intestino.

Los expertos lo llaman la conexión intestino-cerebro: las bacterias del tracto gastrointestinal envían señales al sistema nervioso central. Por eso comer alimentos no tan saludables puede desajustar las bacterias, estresándote o entristeciéndote más de lo usual, como sugieren las investigaciones. Comer alimentos que promuevan las buenas bacterias en el intestino, como lentejas y cereales integrales llenos de fibra, grasas ricas en omega 3 (nueces o semillas de lino y chía), y productos fermentados (kéfir, chucrut o kimchi), en cambio, puede ser beneficioso para el cuerpo y la mente, dice Olenik. Esto se debe a que este tipo de dieta, y quizá incluso un probiótico diario, podría ayudar a equilibrar tus bacterias intestinales, lo que te da más probabilidades de sentirte bien física y mentalmente, dice Olenik.