11 consejos para correr más rápido

10. Intenta algo nuevo.



Los atletas tienden a hacer lo mismo todos los días, afirma Bennett, pero no es así como se mejora. "Debes mezclar la carrera para mantener el entusiasmo", explica. "Eso es lo que lleva a la regularidad". Y al salir a correr regularmente desarrollas la fuerza y la resistencia para volar por el camino.



La variedad no tiene que ser solo el tiempo o la velocidad con la que corres, agrega. Intenta correr con música. (¡O sin ella!) Toma la ruta habitual hacia el otro lado. Sube la colina que siempre evitas; corre sobre tierra, césped o arena; pídele a un amigo que te acompañe. Incluso los cambios pequeños son efectivos porque te ayudan a experimentar correr de manera diferente, dice Bennett. Y eso es lo que te animará a seguir adelante.



11. Entrena el cerebro.



No importa cuánto te esfuerces, solo correrás tan rápido como tu mente esté dispuesta a hacerlo. "La velocidad asusta", dice Bennett. “Pero también debería ser divertido. Debería agregar un poco de emoción a la rutina".



La visualización puede ayudarte a entrar en la mentalidad correcta y ganar la confianza que necesitas para alcanzar el ritmo objetivo. "Imagina que estás en una pista, que corres sin problemas, con un esfuerzo de 9 sobre 10", explica Bennett. "Sientes un poco de peligro, pero sonríes". Visualizar ese esfuerzo te ayuda a "conocer" un ritmo, dice. Y una vez que lo conoces, ya no asusta.



Y no te olvides de hablar contigo mismo. Usar un lenguaje compasivo no solo se siente bien, sino que también puede traducirse en beneficios físicos, como más energía y una frecuencia cardíaca más baja, según un estudio de la revista Clinical Psychological Science. Un consejo: cambia los mantras de aliento de Yo puedo hacerlo a Tú puedes hacerlo (los ciclistas que se hablaron a sí mismos en segunda persona en lugar de hacerlo en primera persona anduvieron más rápido en una prueba de tiempo, según un estudio publicado en el Journal of Sports Sciences). Nosotros diremos contigo: Lo lograste.