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Taschen Training & Fitness Shorts

(24)
Nike Pro Training
Nike Pro Training Dri-FIT ADV-Shorts (Herren, ca. 15 cm)
Nike Pro Training
Dri-FIT ADV-Shorts (Herren, ca. 15 cm)
CHF 99.95
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
CHF 80
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 52
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 52
Nike Form
Nike Form Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 23 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Form
Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 23 cm)
CHF 50
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 70
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
+1
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 45
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
+1
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
CHF 70
Nike Form
Nike Form Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Form
Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
CHF 50
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 30
Nike Pro Training
Nike Pro Training Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
+3
Recyclingmaterialien
Nike Pro Training
Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
CHF 64.95
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 42
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
CHF 100
Nike DNA
Nike DNA Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike DNA
Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
CHF 45
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Weite Shorts mit mittelhohem Bund und Dri-FIT-Technologie (ca. 10 cm) (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Weite Shorts mit mittelhohem Bund und Dri-FIT-Technologie (ca. 10 cm) (Damen)
CHF 75
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Strick-Shorts (ältere Kinder, Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Dri-FIT Strick-Shorts (ältere Kinder, Jungen)
CHF 37
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
CHF 32
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Shorts für Damen (ca. 10 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Diamond Shorts für Damen (ca. 10 cm)
CHF 57
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
CHF 85
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Relaxed Shorts für Damen
NikeSKIMS Airy
Relaxed Shorts für Damen
CHF 85
Nike Unlimited
Nike Unlimited N.A.C. Trainingsshorts (ca. 18 cm, Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
N.A.C. Trainingsshorts (ca. 18 cm, Herren)
CHF 80
Jordan Sport
Jordan Sport Damenshorts mit diamantförmigen Akzenten
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Damenshorts mit diamantförmigen Akzenten
19 % Rabatt
Nike Form
Nike Form Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 23 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Form
Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 23 cm)
19 % Rabatt