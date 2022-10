Trainingsschuhfinder

Sprenge mit diesem Schuh deine Grenzen und konzentriere dich dabei auf das, was du am besten kannst, nämlich alles zu geben. Du brauchst beim Deadlift mehr Kraft? Oder mehr Flexibilität bei Box Jumps? Oder ein bisschen von beidem für dein Circuit-Training? Hier findest du das, was am besten zu dir passt. Und dann leg los!