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FC Chelsea Strike+ SE Nike Football Repel-Webhose (Herren) - Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Recyclingmaterialien

FC Chelsea Strike+ SE

Nike Football Repel-Webhose (Herren)

CHF 105
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recycelten Fasern

Wie wäre es mit etwas 90er-Style für deine FC Chelsea-Kollektion? Diese Hose mit dem klassischen Vereinslogo und den beliebten orangefarbenen Akzenten verfügt über eine wasserabweisende Nylon-Außenschicht und das Mesh-Futter sorgt für trockenen und kühlen Tragekomfort.


  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Style: IB3858-426
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

FC Chelsea Strike+ SE

CHF 105

Wie wäre es mit etwas 90er-Style für deine FC Chelsea-Kollektion? Diese Hose mit dem klassischen Vereinslogo und den beliebten orangefarbenen Akzenten verfügt über eine wasserabweisende Nylon-Außenschicht und das Mesh-Futter sorgt für trockenen und kühlen Tragekomfort.

Produktinformationen

  • Reißverschlusstaschen
  • Elastischer Bund
  • Body: 100 % Nylon; Futter: 100 % Polyester.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Style: IB3858-426
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Größe und Passform

    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
    • Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.

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