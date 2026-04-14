FC Chelsea Authentic Goalkeeper Nike Fußballtrikot (Herren)

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HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Wie wäre es mit etwas 90er-Style für deine FC Chelsea-Kollektion? Dieses lässige Oberteil mit dem klassischen Logo des Vereins und den beliebten orangefarbenen Akzenten rundet die Sammlung jedes Fans ab.
FC Chelsea Authentic Goalkeeper
Wie wäre es mit etwas 90er-Style für deine FC Chelsea-Kollektion? Dieses lässige Oberteil mit dem klassischen Logo des Vereins und den beliebten orangefarbenen Akzenten rundet die Sammlung jedes Fans ab.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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