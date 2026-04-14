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FC Chelsea Authentic Goalkeeper Nike Fußballtrikot (Herren) - Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Weiß

Recyclingmaterialien

FC Chelsea Authentic Goalkeeper

Nike Football T-Shirt (Herren)

CHF 94.95
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Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Wie wäre es mit etwas 90er-Style für deine FC Chelsea-Kollektion? Dieses lässige Oberteil mit dem klassischen Logo des Vereins und den beliebten orangefarbenen Akzenten rundet die Sammlung jedes Fans ab.


  • Gezeigte Farbe: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Weiß
  • Style: IB3830-012
  • Ursprungsland/-region: Thailand

FC Chelsea Authentic Goalkeeper

CHF 94.95

Wie wäre es mit etwas 90er-Style für deine FC Chelsea-Kollektion? Dieses lässige Oberteil mit dem klassischen Logo des Vereins und den beliebten orangefarbenen Akzenten rundet die Sammlung jedes Fans ab.

Produktinformationen

  • Body: 100 % Polyester Rippmaterial: 97 % Polyester, 3 % Elastan.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Weiß
  • Style: IB3830-012
  • Ursprungsland/-region: Thailand

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

5 Sterne

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    HectorP184030622

    Definitely worth the buy. Love the embroidery.

FC Chelsea Authentic Goalkeeper Nike Fußballtrikot (Herren)

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