CHF 209.95

In der Collaboration mit dem japanischen High-Fashion-Label Sacai vereinte Designer Chitose Abe zwei ikonische Nike Schuhe in einem Hybrid-Design mit zwei Themen. Diese Special Edition-Silhouette verbindet den Nike LDV und den Waffle Racer in einem Schuh. Der Schuh verfügt über doppelte Zungen, Schnürsenkel und Swooshes mit Nike x sacai Co-Branding auf dem Fersen-Tab.