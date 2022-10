CHF 234.95

Zwei Legenden verschmelzen miteinander: Nike x sacai VaporWaffle. Dieser Schuh steht für die Vergangenheit und Zukunft von Nike Running. Er kombiniert den Nike Vaporfly mit dem klassischen 83er Pegasus – und das auf eine Art und Weise wie nur sacai es kann: ein Look, der Grenzen sprengt. Dieses Mal kehrt der VaporWaffle mit einer harmonischen Farbpalette und wechselnden Details zurück. Als Basis dienen schwarzer Nylon samt Überzügen aus Wildleder und Leder in Off-Noir, während die doppelten Zungen in Schwarz und Off-Noir einen dezenten Kontrast bieten und den Style auffrischen. Die Gum-Rubber-Außensohlen unterstreichen den neutralen und dennoch auffälligen Look des VaporWaffle und machen ihn zum perfekten Begleiter für den Alltag, der jedem Outfit den letzten Schliff verleiht.

SKU: DD1875-001