CHF 134.95

Nach dem Release des Dunk Low "Plum" Anfang des Jahres erscheint ein weiterer Style, der 2001 exklusiv in Japan erhältlich war. Der Veneer-Colorway war aufgrund seiner vielfältigen Farbtöne und weichen Texturen heiß begehrt. Nun kehrt er in gleicher Form wie das Original, ausgestattet mit hochwertigem Wildleder in Veneer, Deep Purple und Autumn Green zurück. Weitere Design-Highlights dieser Neuauflage sind, wie schon beim Original, die Mesh-Zungen, die gewebten Zungenlabel und der aufgestickte Nike Schriftzug am Fersen-Tab. Sichere dir ein Stück Sportswear-Geschichte, bevor dieser kultverdächtige Klassiker wieder aus den Regalen verschwindet.