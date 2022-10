Der Air Max Penny ist eine Hommage an die Basketball-Ikone Penny Hardaway und eine nahezu originalgetreue Neuauflage des Basketball-Klassikers der 90er. Ob glitzernder Swoosh oder flügelförmige Paspelierung an den Seiten – die authentischen Details unterstreichen das ansprechende Retro-Design. Wildleder in Photon Dust aktualisiert den Look, während die Außensohle in Coconut Milk und das passende Air-Element auch abseits des Platzes für Begeisterung sorgen. Und wenn wir schon von Air-Dämpfung sprechen: mach dich bereit für Performance-Tragekomfort, von dem du dich wirklich selbst überzeugen musst.

SKU: DX5801-001