Die Neuauflage des Air Max 90 versprüht Retro-Vibes der 90er und spricht als Hommage an die legendäre Silhouette für sich selbst. Klassisches, weiches Leder in sommerlichen Farben und ein Schlammschutz aus strukturiertem Wildleder machen den Vintage-Look perfekt. Sportliche Mesh-Details in Kombination mit reflektierenden Swooshes sorgen zwar für einen modernen Touch, aber dieses Modell macht viel eher den Eindruck einer Originalversion des AM90, die bis heute nicht veröffentlicht wurde.