"Vom besten Spieler aller Zeiten inspirierte Qualität." Das beschreibt den originalen und mit einem dezenten Colorway ausgestatteten Signature-Schuh von Michael Jordan ziemlich genau. Das strukturierte Leder in den Farben Stealth und Weiß gewinnt mit der Zeit immer mehr an Brillanz, während das klassische Branding eine Hommage an neu definierten Basketball-Style auf dem Court und abseits davon ist.

SKU: 555088-037