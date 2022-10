Vielseitiger Colorway in Limestone. Griffige Einsätze. Gewalkte Überzüge. Was will man mehr? Diese neue Version eines originalen Basketball- und Streetweardesigns bietet einen strapazierfähigen und gleichzeitig supergeschmeidigen Style. Die Außensohle in Gum Yellow bietet einen tollen Kontrast zur Mittelsohle in Summit White, während das eingestanzte Branding den Look komplett macht. Die weiche Polsterung im Knöchelbereich und die Air-Dämpfung sorgen für Tragekomfort, den du lieben wirst.

SKU: DV7585-200