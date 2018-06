COSA INDOSSARE, DOVE ANDARE E COME CORRERE IN SICUREZZA QUANDO

TI ALLENI DI SERA (O AL MATTINO MOLTO PRESTO)

A tutti piacerebbe poter programmare le proprie corse quando condizioni atmosferiche e luce naturale sono perfette, ma a volte gli

impegni non lo permettono. Finisci tardi in ufficio, ti vedi con gli amici per pranzo oppure hai in programma una riunione al mattino presto

e l'unica scelta è correre quando fa buio... oppure non correre per niente. Una pessima alternativa, soprattutto se ti stai allenando per

una gara. Se invece esci a correre quando è buio, ti consigliamo di seguire alcuni consigli per garantirti di correre in tutta sicurezza.