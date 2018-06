5K

Se sei alle prime armi, la cosa migliore da fare è iscriverti a una 5K in modo da avere un obiettivo

specifico su cui lavorare: un approccio ottimale per crescere come runner. L'allenamento per la 5K è un mix perfetto

di velocità e forza e, per questo, è ideale anche per i runner più esperti che vogliono aumentare il ritmo.



Requisiti:

Il tempo che serve per prepararsi a una 5K dipende interamente dal tuo obiettivo. Se il tuo obiettivo è semplicemente tagliare il traguardo,

basta essere in grado di percorrere 5 km per poterti presentare alla linea di partenza. Tuttavia, se il tuo obiettivo invece è registrare un

nuovo record personale, devi assicurarti di avere tempo a sufficienza per allenare la mente e il corpo al successo, qualsiasi significato tu dia a

questa parola. In generale, dovresti riuscire a completare due Speed Run e una Long run (alternate ad alcune Recovery run) alla settimana.