Ma imparare a "mangiare sano" non è semplice come sembra. "Prima, ero vittima

della convinzione di dover contare le calorie e consumare pochi grassi, quindi ho

dovuto riprogrammare il mio modo di pensare", spiega Flanagan, che ammette di

non essersi trovata a proprio agio in cucina in passato. Per questo, si è rivolta a Elyse

Kopecky, sua compagna di running alla University of North Carolina di Chapel Hill,

e chef diplomata presso il National Gourmet Institute for Health and Culinary Arts.