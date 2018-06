Conoscere la tua velocità e la tua distanza massima attuali ti aiuterà a determinare gli obiettivi da raggiungere

per l'allenamento. Ad esempio, se in due settimane percorri soltanto 3 km, iscriversi a una 10K prevista per il mese

successivo forse non è una buona idea. Il tuo obiettivo principale dovrebbe essere quello di stabilire un programma

da seguire che ti conduca al successo, per poi raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e risultati eccellenti in

futuro. Ogni Recovery run ti offre la possibilità di valutare la tua forma fisica. Monitora la tua andatura e poi utilizza

la tabella del ritmo NRC per determinare in quale intervallo rientra la tua corsa e quale velocità si adatta meglio a

uno sforzo specifico. Sfrutta queste informazioni per definire un obiettivo personale ambizioso, ma realistico.