Fino a questo momento, hai affrontato diversi tipi di corsa. È giunto il momento di

capire come influisce la postura sulla tua esperienza di running. CORRI IN SCIOLTEZZA I runner solitamente trattengono la tensione nella parte superiore del corpo. Tieni la testa alta, lo sguardo

puntato in avanti (ma presta attenzione a eventuali ostacoli a terra come le radici degli alberi sui

sentieri), lascia oscillare le braccia in modo naturale senza irrigidire le spalle né stringere i pugni. UNA CORSA RILASSATA È UNA CORSA NATURALMENTE PIÙ VELOCE Tenere il viso, il collo e le spalle rilassate ti aiuterà a non sprecare l'energia che ti serve per

arrivare fino in fondo alla grande. Una corsa rilassata è una corsa naturalmente più veloce. MA NON MOLLARE TROPPO… Devi trovare un'andatura costante ed efficiente. E trovare il giusto equilibrio. ANCORA PIÙ IMPORTANTE, NON DEVI MODIFICARE LA POSTURA PER AUMENTARE LA VELOCITÀ Il tuo corpo è unico. E lo stesso vale per l'andatura. Accoglila. Anche se puoi seguire dei suggerimenti

generali, ti serve solo correre di più e aumentare la forza per migliorare anche la postura.