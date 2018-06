Fino a oggi, hai sperimentato con la velocità. Con la prossima corsa, passerai al livello successivo.

Ecco qualche suggerimento per trovare il tuo passo più veloce ancora più rapidamente. TROVA LA TUA ANDATURA Quando corri, usi marce differenti. Durante il lavoro sulla velocità, dovresti spingerti

oltre la tua zona di comfort. Per tutte le altre corse, dovresti invece essere in grado di

parlare (e respirare!) per la maggior parte della corsa. L'andatura giusta deve metterti

alla prova, ma essere sempre sostenibile. FINISCI A UN RITMO PIÙ VELOCE DI QUELLO INIZIALE Allenati a correre la seconda metà della corsa più velocemente della prima. Potresti aver

bisogno di qualche tempo per capire come fare, ma non c'è niente di più bello che avere

la sensazione di volare alla fine della corsa. CORRI CONTRO TE STESSO Non paragonarti agli altri. L'obiettivo di ogni corsa è finire meglio di come hai iniziato.

Concentrati su ciò che devi fare per diventare una versione migliore di te stesso e sarai in

grado di trovare il tuo passo più veloce. PREPARATI PER LA PROSSIMA CORSA VELOCE Pensa alla tua stella dell'atletica preferita: immagina di essere lui o lei. Ora immagina

di essere tu in gara, alle Olimpiadi. Le loro sensazioni su quel palcoscenico sono le stesse

che hai anche tu durante la corsa veloce. L'unica differenza tra te e il tuo runner preferito

è il tempo finale. Ma siete entrambi delle star.