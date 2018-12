In Nike, ci impegniamo a creare scarpe abbastanza resistenti e flessibili da rispondere alle esigenze dei giovani atleti in fase di crescita e in continuo movimento. Mentre tutte le scarpe Nike Young Athlete sono perfette per giocare ogni giorno, alcuni modelli sono progettati appositamente per uno sport in particolare. Questi modelli sono realizzati in base ai requisiti di ogni singolo sport, per aiutare i giovani atleti a raggiungere le migliori prestazioni (ad es., scarpe da running per la corsa, scarpe da basket per il basket).