Trova un negozio
Aiuto
Stato ordine
Spedizione e consegna
Restituzioni
Tabelle delle taglie e delle misure
Contattaci
Informativa sulla privacy
Condizioni di vendita
Condizioni d'uso
Invia feedback
Unisciti a noi
Accedi
Novità
Tutti i nuovi arrivi
Best seller
Calendario dei lanci SNKRS
Highlights
Novità per il calcio: Vini Jr.
Il mondo Nike Tech
Jordan: Day to Night
Di tendenza
Scarpe da running supportive
Abbigliamento sportswear
Scarpe da calcio Elite
Nike By You: scarpe personalizzate
Set da palestra
Brand
Nike Sportswear
ACG: All Conditions Gear
Jordan
Kobe
NOCTA
Novità – Uomo
Il mondo Air Max
Scarpe
Tutte le scarpe
Lifestyle
Running
Calcio
Basket
Training e palestra
Skateboard
Scarpe personalizzate
Abbigliamento
Tutto l'abbigliamento
Felpe
Pantaloni e tights
Tute
Giacche
Top e t-shirt
Shorts
Accessori
Sport
Tennis
Golf
Novità – Donna
Style By: i trend del momento
Pack abbigliamento stagionale
Novità per il calcio: Alexia Putellas
Pantaloni
Leggings
Set coordinati
Reggiseni sportivi
Yoga
Novità – Kids
Teenager
Collezione Nike x LEGO®
Educazione fisica
Pantaloni e leggings
Maglie e t-shirt
Accessori
Kids per età
Teenager (13-17 anni)
Ragazzo/a (7-12 anni)
Bambino/a (3-7 anni)
Bebè e bimbo/a (0-3 anni)
Novità: articoli sportivi
Novità: Luka 5
Novità per il calcio: Nike Tiempo
Tutti gli articoli da running
Tutti gli articoli da calcio
Tutti gli articoli da training e palestra
Altri sport
Tutti gli sport
I termini più ricercati