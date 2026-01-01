Scarpa Nike Court Vision Low Suede Premium – Uomo

Nike Court Vision Low Suede Premium
Scarpa – Uomo
Lo stile energico e scattante del basket degli anni Ottanta incontra la frenetica cultura del gioco attuale nella nuova Nike Court Vision Low. La tomaia in pelle scamosciata liscia richiama le scarpe da basket old-school con un tocco premium, mentre la classica suola preformata in gomma è presente su alcune delle silhouette più iconiche del passato.
- Colore mostrato in foto: Wheat/Flax/Wheat
- Stile: IQ9749-700
- Paese/regione di origine: India
Nike Court Vision Low Suede Premium
Lo stile energico e scattante del basket degli anni Ottanta incontra la frenetica cultura del gioco attuale nella nuova Nike Court Vision Low. La tomaia in pelle scamosciata liscia richiama le scarpe da basket old-school con un tocco premium, mentre la classica suola preformata in gomma è presente su alcune delle silhouette più iconiche del passato.
Vantaggi
- La tomaia in pelle scamosciata invecchia alla perfezione, diventando sempre più morbida.
- Gli inserti traforati sui lati e sulla punta offrono una traspirabilità ideale.
Dettagli prodotto
- Tomaia in vera pelle
- Battistrada in gomma
- Colore mostrato in foto: Wheat/Flax/Wheat
- Stile: IQ9749-700
- Paese/regione di origine: India
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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