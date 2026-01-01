Scarpa da basket personalizzabile A'ja Wilson A'Two By You

A'Two By You
Scarpa da basket personalizzabile A'ja Wilson
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Chi fa sul serio, come A'ja, lascia un segno distintivo sul parquet e sulle proprie scarpe. A'Two By You ti consente di creare il tuo personalissimo modello. Dalle opzioni luccicanti per la tomaia alle suole fosforescenti, dai motivi di trazione perlati ai messaggi ID personali a forma di stella, questa scarpa porta la palette originale a un livello superiore e oltre. Rendila davvero tua, ma assicurati che sia AUTENTICA.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: IQ8271-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
A'Two By You
Chi fa sul serio, come A'ja, lascia un segno distintivo sul parquet e sulle proprie scarpe. A'Two By You ti consente di creare il tuo personalissimo modello. Dalle opzioni luccicanti per la tomaia alle suole fosforescenti, dai motivi di trazione perlati ai messaggi ID personali a forma di stella, questa scarpa porta la palette originale a un livello superiore e oltre. Rendila davvero tua, ma assicurati che sia AUTENTICA.
Continua a correre
L'intersuola è realizzata con la nostra schiuma Cushlon 3.0, per offrirti un'ammortizzazione e una reattività ottimali, perfette per chi ama correre da un lato all'altro del campo per tutta la partita, proprio come A'ja. Sopra la schiuma Cushlon, la suola step-in interna dona comfort e sostegno.
Prendila e corri
L'unità Air Zoom sull'avampiede regala ancora più energia in fase di attacco. Una piastra nell'area mediale garantisce ampia stabilità e quella spinta in più per favorire i movimenti dinamici.
Per movimenti e cambi di direzione efficaci
Abbiamo realizzato il modello di trazione di A'ja con un motivo a spina di pesce ondulato, progettato per aiutarla a fermarsi e cambiare direzione a piacimento. Il controtacco stampato a iniezione offre stabilità e contenimento.
Massima stabilità
La tomaia è realizzata con uno stampo strutturale stabile, robusto e traspirante. aiuta A'ja a rimanere stabile e salda quando controlla gli avversari in difesa o li supera con la palla. Abbiamo intessuto l'asimmetria tipica di A'ja anche sul lato dell'alluce della scarpa, aggiungendo inserti in grado di offrire traspirabilità nei momenti in cui il gioco entra nel vivo.
Dettagli prodotto
- Collare a taglio basso
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: IQ8271-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
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A'Two By You
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