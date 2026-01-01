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Pantaloni in tessuto Repel Nike Football Chelsea FC Strike+ SE – Uomo - Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Materiali riciclati

Chelsea FC Strike+ SE

Pantaloni in tessuto Repel Nike Football – Uomo

CHF 105

Questo prodotto è realizzato in fibre riciclate al 100%

Che ne dici di aggiungere un tocco di stile Anni 90 alla tua collezione dedicata al Chelsea FC? Impreziositi dal classico logo del club e dagli iconici dettagli in arancione, questi pantaloni presentano uno strato esterno in nylon idrorepellente e una fodera in mesh che mantengono la pelle fresca e asciutta.


  • Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Stile: IB3858-426
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Chelsea FC Strike+ SE

CHF 105

Che ne dici di aggiungere un tocco di stile Anni 90 alla tua collezione dedicata al Chelsea FC? Impreziositi dal classico logo del club e dagli iconici dettagli in arancione, questi pantaloni presentano uno strato esterno in nylon idrorepellente e una fodera in mesh che mantengono la pelle fresca e asciutta.

Dettagli prodotto

  • Tasche con zip
  • Fascia elastica in vita
  • Corpo: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Stile: IB3858-426
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
    • Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.

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