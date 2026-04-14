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Maglia da calcio Nike Chelsea FC Authentic portiere – Uomo - Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Bianco

Materiali riciclati

Chelsea FC Authentic portiere

Maglia Nike Football – Uomo

CHF 94.95

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Che ne dici di aggiungere un tocco di stile Anni 90 alla tua collezione dedicata al Chelsea FC? Adornata con il logo classico del club e con gli amati dettagli arancioni, questa maglia dal fit rilassato non può mancare nella collezione di un vero tifoso.


  • Colore mostrato in foto: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Bianco
  • Stile: IB3830-012
  • Paese/regione di origine: Thailandia

Chelsea FC Authentic portiere

CHF 94.95

Che ne dici di aggiungere un tocco di stile Anni 90 alla tua collezione dedicata al Chelsea FC? Adornata con il logo classico del club e con gli amati dettagli arancioni, questa maglia dal fit rilassato non può mancare nella collezione di un vero tifoso.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 100% poliestere. Costine: 97% poliestere 3% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Bianco
  • Stile: IB3830-012
  • Paese/regione di origine: Thailandia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (1)

5 stelle

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    HectorP184030622

    Definitely worth the buy. Love the embroidery.

Maglia da calcio Nike Chelsea FC Authentic portiere – Uomo

Chelsea FC Authentic portiere

CHF 94.95

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