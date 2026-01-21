Maglia Boston Celtics Association Edition Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo

Con uno sfondo bianco, la maglia Association Edition è un elemento condiviso da tutte le squadre dell'NBA. La maglia Boston Celtics si ispira al modello indossato dai professionisti sul parquet, dai colori e dalla grafica della squadra al mesh leggero e traspirante. Mantiene la pelle fresca e asciutta in campo e nel tempo libero, così puoi fare il tifo per il tuo giocatore preferito e il gioco che ami.

Colore mostrato in foto: Bianco

Stile: DN2070-100

Paese/regione di origine: Guatemala, Thailandia