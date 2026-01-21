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Maglia Boston Celtics Association Edition Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo - Bianco

Materiali riciclati

Boston Celtics Association Edition

Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo

CHF 120
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Con uno sfondo bianco, la maglia Association Edition è un elemento condiviso da tutte le squadre dell'NBA. La maglia Boston Celtics si ispira al modello indossato dai professionisti sul parquet, dai colori e dalla grafica della squadra al mesh leggero e traspirante. Mantiene la pelle fresca e asciutta in campo e nel tempo libero, così puoi fare il tifo per il tuo giocatore preferito e il gioco che ami.


  • Colore mostrato in foto: Bianco
  • Stile: DN2070-100
  • Paese/regione di origine: Guatemala, Thailandia

Boston Celtics Association Edition

CHF 120

Con uno sfondo bianco, la maglia Association Edition è un elemento condiviso da tutte le squadre dell'NBA. La maglia Boston Celtics si ispira al modello indossato dai professionisti sul parquet, dai colori e dalla grafica della squadra al mesh leggero e traspirante. Mantiene la pelle fresca e asciutta in campo e nel tempo libero, così puoi fare il tifo per il tuo giocatore preferito e il gioco che ami.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Il mesh offre traspirabilità dentro e fuori dal campo.

Dettagli prodotto

  • Nome e numero del giocatore in twill
  • Grafica applicata a caldo
  • Targhetta sul bordo
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco
  • Stile: DN2070-100
  • Paese/regione di origine: Guatemala, Thailandia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (3)

3.7 stelle

  • Jalen brown white Celtics jersey

    jam 2779

    the jersey looks different and size medium is too big

  • super maillot

    NathalieG493470911

    Article conforme à la description . Livré très rapidement . Taille bien . Tissu bonne qualité je suis ravie . Merci je recommande cette article et le site

  • craigh513860178

    Better than what I though it was gonna be highly recommended it

Maglia Boston Celtics Association Edition Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo

Boston Celtics Association Edition

CHF 120

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