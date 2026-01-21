Maglia Boston Celtics Association Edition Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo

Jalen brown white Celtics jersey
jam 2779
the jersey looks different and size medium is too big
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Con uno sfondo bianco, la maglia Association Edition è un elemento condiviso da tutte le squadre dell'NBA. La maglia Boston Celtics si ispira al modello indossato dai professionisti sul parquet, dai colori e dalla grafica della squadra al mesh leggero e traspirante. Mantiene la pelle fresca e asciutta in campo e nel tempo libero, così puoi fare il tifo per il tuo giocatore preferito e il gioco che ami.
Boston Celtics Association Edition
Con uno sfondo bianco, la maglia Association Edition è un elemento condiviso da tutte le squadre dell'NBA. La maglia Boston Celtics si ispira al modello indossato dai professionisti sul parquet, dai colori e dalla grafica della squadra al mesh leggero e traspirante. Mantiene la pelle fresca e asciutta in campo e nel tempo libero, così puoi fare il tifo per il tuo giocatore preferito e il gioco che ami.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
3.7 stelle
Jalen brown white Celtics jersey
jam 2779
the jersey looks different and size medium is too big
super maillot
NathalieG493470911
Article conforme à la description . Livré très rapidement . Taille bien . Tissu bonne qualité je suis ravie . Merci je recommande cette article et le site
craigh513860178
Better than what I though it was gonna be highly recommended it
Boston Celtics Association Edition