Che il tuo obiettivo sia stabilire un nuovo record mondiale o semplicemente migliorare il tuo personale, ogni vittoria in gara inizia dall'allenamento. La scarpa Nike Air Zoom Tempo NEXT% offre vantaggi misurabili per aiutarti a correre in modo più efficiente, colmando al tempo stesso il divario tra le prestazioni in allenamento e quelle in gara.



"Questa scarpa ti aiuta a preparare il corpo alla gara permettendoti di lavorare sulla velocità", afferma Elliott Heath, Nike Product Manager. "Alla base di NEXT% c'è l'idea di migliorare continuamente".



