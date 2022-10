I fan del Livepool: una famiglia globale

C'è un vecchio detto molto popolare tra i tifosi del Liverpool che recita: "You got your education from the Kop" (la tua educazione la devi alla Kop) e questa Fan Zine ti insegnerà tutto di una delle tifoserie calcistiche più uniche al mondo.

Per i giovani "Liverpudlians" che hanno imparato a cantare e a fare la ola sugli spalti all'unisono con i Reds; per le tifoserie di tutto il mondo che hanno preso in prestito e riscritto canti tradizionali legati tanto alla cultura pop quanto all'arguzia impietosa dello Scouse, il dialetto di Liverpool; per i giocatori avversari che sono stati spesso travolti dall'atmosfera di Anfield, la storica curva è diventata un simbolo.

Costruita nel 1906, la Kop deve il suo nome a una battaglia avvenuta durante la guerra dei Boeri, in cui molti soldati originari di Liverpool persero la vita su una ripida collina chiamata Spioenkop, ed è diventata, col tempo, un'icona culturale a sé stante. Nel corso dei vivaci anni '60 e con il predominio del Liverpool sul calcio europeo negli anni '70 e '80, si è guadagnata una reputazione per la sua atmosfera turbolenta, i suoi canti improvvisati, gli striscioni fatti in casa e le espressioni colorite rivolte ai giocatori avversari.

I "Kopites" si sono sempre considerati non i proprietari della Kop, ma i depositari di un ruolo da tramandare alle generazioni più giovani, il cui compito sarà quello di trasformare e plasmare la tradizione in base a ciò che succede in campo ad Anfield e in tutta la comunità del Merseyside. Ora che i Reds sono campioni e il legame tra chi affolla gli spalti e chi prende le decisioni sembra più stretto che mai, assistiamo a un'evoluzione del tifo per il Liverpool.