Look fresco e impeccabile. La vittoria del primo titolo di MJ con le Air Jordan 6, fu l'evento che mise in guardia l'intero mondo del basket: c'era un nuovo sceriffo in città. Quando poi arrivò a conquistare il suo sesto titolo, aveva ormai fatto piazza pulita dei suoi avversari e di tutto ciò che c'era da vincere. Scopri la storia dietro i campionati nella Air Jordan 6 "Mint Foam", una nuova colorway con base neutra e dettagli luminosi su intersuola, fermalacci e suola interna. La suola semitrasparente color ghiaccio completa lo stile vincente di questo modello.

SKU: DQ4914-103