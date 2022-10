Ispirata al connubio tra basket femminile e basket outdoor, questa versione di AJ5 a taglio basso donerà un tocco in più al tuo look. La grafica grintosa, ispirata alla rete, richiama l'energia e la creatività spontanea delle partitelle nei campi più battuti. I tocchi di Coconut Milk sul suede nero creano un look a contrasto. La suola semitrasparente aggiunge un tocco innovativo, mentre i dettagli dal design rifrangente nell'intersuola rendono i replay dei crossover dei momenti clou. Quindi, allaccia le scarpe e dacci dentro: non stai semplicemente giocando, stai dominando la partita.

SKU: DA8016-100