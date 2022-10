Dai un tocco in più al tuo stile e preparati a lasciare il segno. Ispirata alla divisa indossata da His Airness nel 1985 durante un tour promozionale in Italia (e alla meravigliosa schiacciata con cui infranse il vetro del canestro), questa scarpa abbina l'alta moda italiana all'innegabile stile di MJ. La finta pelle semi-opaca extralusso e i particolari in pelle in rilievo donano un look da passerella, mentre le cuciture spesse aggiungono un tocco unico ai tuoi outfit per il tempo libero. Infine, il morbido collare foderato in fleece regala uno stile esclusivo.

SKU: DO9369-101