Scegli uno stile iconico con Air Jordan 1 Low. La classica pelle nera e bianca viene vivacizzata da tocchi di Dark Powder Blue su tallone e suola, mentre dettagli artigianali, come l'etichetta in tessuto, la linguetta in poliestere dalla finitura lucente e il logo Wings, impreziosiscono il look. Indossala e vivi la leggenda.

SKU: CZ0775-104