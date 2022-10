Prezzo non disponibile

Per questa nuova iterazione di Nike SB Dunk Low si torna alle origini, con una versione più fedele all'originale. Prendendo a piene mani dalla tradizione giapponese, il fondatore di FTC Kent Uyehara e Nike SB offrono una reinterpretazione outdoor dei bagni Sento indoor. Dunk FTC si ispira all'estetica e alla secolare tradizione dei bagni pubblici giapponesi, ancora oggi spazi comuni in cui persone di qualsiasi estrazione sociale si recano per ricaricare le batterie, riposarsi e fuggire dalla routine quotidiana.

Suede celeste, pelle bianca, suola trasparente e vivaci dettagli smaltati che richiamano l'estrema pulizia dei Sento. Preparati per un bel bagno corroborante.